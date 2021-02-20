Солистка Little Big намекнула на скорую свадьбу с известным блогером

https://static.news.ru/photo/23ebf9e4-742e-11eb-ae5f-96000091f725_660.jpg Софья Таюрская Фото: vk.com/chudishezaaa

Солистка группы Little Big Софья Таюрская намекнула на скорую свадьбу. Избранником певицы может стать известный блогер Эльдар Джарахов.

В своём микроблоге девушка опубликовала снимок, на котором позирует с кольцом на безымянном пальце. В подписи к фото певица отметила предполагаемого возлюбленного и отметила, что она счастлива.

Спасибо за всё, я счастлива, — написала Таюрская на своей странице в социальной сети Instagram, отметив страничку Джарахова.

Сам Джарахов пока никак не комментирует слухи о возможной свадьбе. Молодой человек не раз отмечал, что ему неприятно настолько пристальное внимание к своей личной жизни. Блогер говорил, что периодически его шокирует большой интерес общественности к его персоне.

Я *** (не знаю. — NEWS.ru), как жить в мире, где снимают каждое твоё движение. Я не хочу это никак комментировать. Я просто в **** (шоке. — NEWS.ru), — написал знаменитость в своём микроблоге.

Ранее NEWS.ru писал, что солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о лучшем путешествии в своей жизни. Артистка проехала около 2000 км за рулём на разных машинах по Флориде, пустыне Калифорнии и Невады, а также отдохнула на пляжах Доминиканы. На память об отдыхе Таюрская привезла волшебные палочки из парка развлечений Universal в Орландо, а также пикантные пляжные фото.

Несколькими снимками артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram. На фото Таюрская предстала в чёрном купальнике с максимально оголёнными ягодицами. Поклонники оценили фото, отметив, что певица выглядит превосходно.