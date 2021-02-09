Солистка Little Big опубликовала пикантные фото с отдыха в Доминикане

Солистка группы Little Big Софья Таюрская рассказала о лучшем путешествии в своей жизни. Артистка проехала около 2000 км за рулём на разных машинах по Флориде, пустыне Калифорнии и Невады, а также отдохнула на пляжах Доминиканы.

В январе 2021 года со мной случилось лучшее путешествие в моей жизни! Пытаться рассказать все события просто невозможно, а если попробовать, то это займёт не один десяток часов, — рассказала она.

На память об отдыхе Таюрская привезла волшебные палочки из парка развлечений Universal в Орландо, а также пикантные пляжные фото.

Несколькими снимками артистка поделилась со своими подписчиками в Instagram. На фото Таюрская предстала в чёрном купальнике с максимально оголёнными ягодицами. Поклонники оценили фото, отметив, что певица выглядит превосходно.

Компанию солистке в путешествии составил фронтмен группы Илья Прусикин, а также продюсеры Алина Пязок и Виктор Сибирин.

Ранее Софья Таюрская пожаловалась своим поклонникам на полное отсутствие личной жизни. По её словам, она не может отправиться на какую-нибудь тусовку или мероприятие и показать себя во всей красе. Всему виной пандемия COVID-19 и введённые в связи с этим ограничения. Певица также добавила, что остановившаяся светская жизнь, по всей вероятности, разделила её с будущим избранником, писал NEWS.ru.