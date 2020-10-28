Айза взяла фамилию Гуфа

Айза после развода с Дмитрием Анохиным решила сменить фамилию и вернула фамилию своего бывшего мужа, рэпера Алексея Долматова, известного под псевдонимом Гуф.
Об этом она сообщила в своём Instagram, опубликовав фото документа, подтверждающего перемены,
Жду поздравлений, — написала она.
В свою очередь Гуф в одном из выпусков реалити-шоу «Супер Айза» одобрил выбор бывшей жены. Поклонники также поддержали бизнесвумен в её решении.
Ранее NEWS.ru писал о том, что телеведущая и певица Айза Долматова раскритиковала рэпера Тимати за то, что тот показал дорогие кроссовки.