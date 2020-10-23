Айза Долматова высмеяла Тимати за кроссовки «за два миллиона»

https://static.news.ru/photo/85862582-154f-11eb-b8a9-fa163e074e61_660.jpg Тимати Фото: timatiofficial/instagram.com

Телеведущая и певица Айза Долматова раскритиковала рэпера Тимати за то, что тот показал дорогие кроссовки.

Герой восьмого сезона шоу «Холостяк» опубликовал у себя в микроблоге фото новых кроссовок, цена которых превышает 800 тысяч рублей. Телеведущая сочла такую демонстрацию мещанством.

Понтоваться дорогущими вещами — разве это не тупо? У многих есть классные кроссы и сумки. Зачем это показывать. Мне одной кажется, что это выглядит по-мещански и по-нищебродски? В мире голод и безработица. Какие кроссовки за два миллиона,— сказала Айза в сторис в Instagram.

По её словам, было бы здорово, если бы люди в Сети делились своими достижениями и интеллектуальным богатством, а не «опускались на дно».

Ранее NEWS.ru писал, что новым главным героем шоу «Холостяк» на телеканале ТНТ стал музыкант Тимур Юнусов, более известный как Тимати. Совсем недавно он расстался с моделью Анастасией Решетовой, а теперь уже 30 тысяч девушек со всей страны подали заявки на участие в шоу.