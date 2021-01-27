Врач рассказала, можно ли было спасти Началову

https://static.news.ru/photo/7ab1cb4a-6124-11eb-981a-fa163e074e61_660.jpg Юлия Началова Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Недооценка своего состояния сыграла роковую роль в болезни Юлии Началовой. Певица, как и её окружение, до конца не понимали серьёзность болезни, которая в итоге унесла жизнь молодой женщины.

Как выяснилось в ходе программы «Док-Ток» на Первом канале , серьёзные проблемы со здоровьем у Юлии Началовой начались в 2007 году, когда она сделала пластическую операцию по изменению формы груди. Певица долго выбирала клинику, смотрела отзывы и в итоге выбрала медучреждение в Лос-Анджелесе.

Но не успела она прилететь после операции в Россию, как у неё поднялась температура. Врачи определили сепсис. В итоге, как рассказывает директор певицы Анна Исаева, артистке пришлось почти тем же рейсом отправляться назад в Америку, где выяснилось, что во время операции Началовой занесли какую-то инфекцию.

В итоге врачи за свой счёт провели повторную операцию, но это сказалось в дальнейшем на здоровье артистки. Предшествовала развитию основного заболевания анорексия, вызванная желанием Началовой похудеть, чтобы угодить первому мужу Дмитрию Ланскому. Эта встряска в дальнейшем спровоцировала диабет, а после — диабетическую гангрену. В итоге запущенные болезни окончательно подорвали здоровье певицы.

Ведущая Ксения Собчак задалась вопросом, правильно ли лечили певицу и предупреждали ли её, какие последствия ей грозят. Приглашённая в студию доктор медицинских наук Ида Орадовская предположила, что, вероятнее всего, Началову предупреждали о том, что с ней происходит и чем это может закончиться. Лечение также. скорее всего, проходило по всем правилам.

Возможно, певице надо было объяснить всё в более жёсткой форме, но в результате она сама недооценила своё состояние, что закончилось трагически.

Личный лечащий врач Началовой Василий Шуров подтвердил, что у артистки не раз повторялось одно и то же состояние: повышение температуры и прочее. И доктора всё объяснили певице. Но она упрямо продолжала ходить на шпильках и давать концерты, вместо того чтобы вплотную заняться своим здоровьем, говорят близкие артистки.

Ранее NEWS.ru сообщал, что друзья и близкие обвинили последнюю любовь Юлии Началовой — хоккеиста Александра Фролова — в корысти и чёрствости. К тому же спортсмен изменил певице с её подругой и женой своего лучшего друга.