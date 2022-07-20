Звездный адвокат Жорин оценил возможность эксгумации тела Градского Адвокат Жорин подтвердил, что тело покойного Градского могут эксгумировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Похороны Александра Градского. Архивное фото

Звездный адвокат Сергей Жорин отреагировал на комментарий художника Никаса Сафронова о том, что тело покойного Александра Градского могут эксгумировать с целью взять пробу ДНК. В интервью Пятому каналу юрист рассказал, что такая мера реально возможна, однако суд может отклонить требование.

Чисто гипотетически, конечно, эксгумация возможна, то есть если будут претендовать на наследство так называемые родственники, родство которых не установлено, то они могут заявить в суде ходатайство о проведении эксгумации, но не факт, что суд его удовлетворит по ряду причин, — отмечает Жорин.

Он уточняет, что на столь крайнюю меру потенциальные наследники Градского могут не пойти, поскольку ДНК артиста можно извлечь из его личных вещей или поискать материалы в лечебном учреждении. В качестве примера Жорин приводит судебные разбирательства по поводу установления родства с покойным актером Спартаком Мишулиным — тогда родственники забрали необходимый образец ДНК с его сценического костюма.

Александр Градский скончался в ноябре 2021 года на 73-м году жизни в результате инсульта. Артист не оставил завещания, поэтому его многочисленные родственники вступили в борьбу за наследство. В числе претендентов вдова Марина Коташенко с двумя несовершеннолетними детьми, дети Даниил и Мария, а также сестра музыканта Наталья.

Художник Никас Сафронов высказал мнение, что в ближайшее время могут появиться новые персонажи из его жизни, включая неизвестных ранее внебрачных детей, которые также потребуют свою долю. Чтобы решить спор, Градского могут эксгумировать с целью достать пробу ДНК.