Сафронов заявил, что тело Градского могут раскопать Никас Сафронов заявил, что тело Градского могут эксгумировать

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский художник Никас Сафронов

Российский художник Никас Сафронов поделился своими мыслями по поводу конфликта, который возник между возможными наследниками певца Александра Градского. В передаче «Хватит слухов» он рассказал, что в ближайшее время могут появиться новые персонажи из его жизни, включая неизвестных ранее внебрачных детей, которые также потребуют свою долю, а для того, чтобы решить спор, Градского могут эксгумировать с целью достать пробу ДНК.

Жены женами, но дети — это как бы понятно, что от тебя, ты какое-то время с ними жил. Но выясняется, что тут все — и жены, и дети, и первые, и вторые, и третьи появляются еще и еще. Будут незаконные дети, будут и эксгумировать тело, доставать у него ДНК и так далее, — уверен художник.

Александр Градский скончался в ноябре 2021 года на 73-м году жизни в результате инсульта.

Артист не оставил завещания, поэтому его многочисленные родственники вступили в борьбу за наследство. В числе претендентов — вдова Марина Коташенко с двумя несовершеннолетними детьми, повзрослевшие дети Даниил и Мария, а также сестра музыканта Наталья.