Шоу-бизнес

Возлюбленная Жигунова пожаловалась, что не может похудеть

19:21, 15 мая 2020
Виктория Ворожбит Виктория Ворожбит Фото: vikavorozhbit/instagram.com

Возлюбленная известного актёра Сергея Жигунова Виктория Ворожбит пожаловалась на затянувшуюся самоизоляцию, в ходе которой уже перестала думать о том, как сбросить лишний вес, и теперь работает над тем, как бы ещё больше килограммов не набрать.

Дистанционный режим продолжается. Поэтому сохраняем спокойствие, стараемся не толстеть. Про похудение уже не заикаюсь, — подписала она фото в Instagram.

Она также посоветовала своим подписчикам ценить то, что вокруг, и находить хорошее в каждом дне.

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Пользователи соцсетей раскрыли место самоизоляции Жигунова и Ворожбит — на даче в Архангельской области. А некоторые даже посоветовали новой возлюбленной всенародно любимого «гардемарина» быстрее начать худеть, «чтобы Жигунов не заметил разницу». Многие поклонники этой пары уверены, что актёр выбрал её из-за схожести с Анастасией Заворотнюк.

Как писал NEWS.ru, ранее Сергей Жигунов представил Викторию Ворожбит, с которой у него роман, своей матери. Актёр и журналистка уже живут вместе, а соседи пары сообщили, что недавно состоялось знакомство новой возлюбленной и матери Жигунова. Окружающие отмечают, что новая пассия артиста удивительно похожа на актрису Анастасию Заворотнюк.

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