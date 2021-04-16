Волочкова похвасталась эпичным падением на сцене перед полным залом

Российская балерина Анастасия Волочкова на одном из выступлений рухнула на сцене после того, как один из зрителей подарил ей огромный букет белых роз.
Артистка не сумела справиться с подолом собственного платья и под тяжестью букета упала вместе с микрофоном.
Оказалось, что видео достаточно старое, но балерина решила сама похвастаться им перед своими поклонниками, отметив, что «падать от тяжести цветов — это настоящее счастье».
Недавно Волочкова попала в больницу и вспомнила забавный инцидент, связанный с персоналом этого медицинского учреждения,
Посмотрите, чем обернулся букет цветов от врачей этой больницы, подаренный мне два года назад на моём концерте. Мне тогда было не смешно, и я дотанцевала концерт, — написала Волочкова.
Ранее NEWS.ru писал, что балерина Анастасия Волочкова заявила, что никогда не напивалась до бессознательного состояния, а всё, что себе позволяет, это исключительно бокал вина по праздникам.