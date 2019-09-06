https://static.news.ru/photo/2665cba0-b7c1-423b-92a3-149b1a690dca_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: instagram.com/volochkova_art

Бывшая балерина Анастасия Волочкова в очередной раз поделилась со своими подписчиками в Instagram откровенным фото. На этот раз артистка показала, как она, полностью обнажённая, парится в бане.

Я очень люблю русскую баню, свечи, уют, умиротворение, красоту и гармонию во всем. И в отношениях, конечно, — подписала Волочкова пост в соцсети.

На снимке она сидит в парилке полностью без одежды, прикрывая интимные места коленями и стопами. При этом помещение украшено зажжёнными свечами для создания романтической обстановки.

Опасаясь критики пользователей Сети балерина предусмотрительно закрыла возможность комментирования фотографии.

http:// Посмотреть эту публикацию в Instagram Моя любимая домашняя русская авторская балетная баня. #анастасияволочкова #волочкова #балет #россия #я #любовь #радость #цветы #счастье #мы #лето #творчество #volochkova #instagood #be #love #me #enjoy #best #good #ballet #друзья #дом #книги #настроение #премьера #платазауспех #солнце #дом #баня #вечер Публикация от Анастасия Волочкова (@volochkova_art) 6 Сен 2019 в 1:41 PDT

Ранее News.ru писал о том, что экс-балерина Анастасия Волочкова назвала своего бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина альфонсом и заявила, что его любовницы живут за её счёт. В частности, возмущение артистки вызвала появившаяся в прессе информация о том, что бывший супруг купил своей новой пассии, телеведущей Елене Николаевой элитную квартиру в Москве, а также сделал подарок в виде дорогого ювелирного украшения. Всех подруг экс-возлюбленного балерина называет исключительно «девушками лёгкого поведения».