Экс-балерина Анастасия Волочкова назвала своего бывшего мужа бизнесмена Игоря Вдовина альфонсом и заявила, что его любовницы живут за её счет.
В частности, возмущение артистки вызвала появившаяся в прессе информация о том, что бывший супруг купил своей новой пассии, телеведущей Елене Николаевой элитную квартиру в Москве, а также сделал подарок в виде дорогого ювелирного украшения. Всех подруг экс-возлюбленного балерина называет исключительно «девушками лёгкого поведения».
При этом, по словам Волочковой, Вдовин до сих пор не вернул ей $3 млн, которые взял в долг несколько лет назад.
У меня в жизни есть настоящий и прекрасный мужчина, с которым я живу, и его называют «любовником», а любовниц альфонсов все называют девушками, хотя они существуют на мои деньги, — приводит СтарХит слова Волочковой.
Сама Елена Николаева в адрес Волочковой высказывается исключительно в положительном ключе. Она неоднократно заявляла, что балерина ассоциируется у ней исключительно с Большим театром, а не со скандалами, которые её окружают и неуместными шпагатами.
Журналистка поспешила успокоить разгневанную Волочкову и опровергла сообщения о дорогих подарках Вдовина.
Подарил апартаменты? Было бы здорово, но я живу в своей квартире, она маленькая, но моя. Недавно прочла, что езжу на «Бентли» за 88 миллионов — я не против такого, — с иронией отметила Николаева в эфире программы «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.
Вместе с тем она не стала отрицать, что бывший муж Волочковой дарил ей ювелирные украшения, и она их с радостью приняла.