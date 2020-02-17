https://static.news.ru/photo/1a65409e-5100-11ea-b3da-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Волочкова Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Анастасия Волочкова собирается судиться с руководством Большого театра, которое отказывается платить ей пенсию. Пенсионеркой она стала уже в 38 лет, поскольку балерины уходят на покой рано.

Трудовая книжка танцовщицы до сих пор находится в Большом театре.

Но у меня нет пенсии. Мне её не дают, — рассказала Волочкова в эфире радио KP.RU.

Балерина добавила, что уже наняла адвоката, который будет решать её пенсионный вопрос. В суд она готова обратиться из принципа, хотя в театре её защитнику ответили, что артистке придётся постараться. Волочковой надо будет ещё доказать, что она не «стояла в кордебалете 32-м лебедем, а была солисткой».

Знакомые уже предупредили балерину, что она будет получать «копейки», хоть и является заслуженной артисткой России.

Хотя я буду рада любой пенсии, лишь бы её платили, — завила артистка.

Ранее NEWS.ru сообщал, что директор Бориса Моисеева Сергей Горох назвал размер пенсии певца. По его словам, в общей сложности он получает от государства 55 тысяч рублей — 25 тысяч в качестве пенсии и 30 тысяч за звание заслуженного артиста.