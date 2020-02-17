Алёна Водонаева меняет внешность перед выходом на улицу после скандальных высказываний про маткапитал и «быдло». Экс-участница «Дома-2» теперь надевает широкополую шляпу и закрывает лицо платком.
В таком наряде на улицах Москвы Водонаеву застала журналистка Алёна Жигалова. Она сняла на видео бывшую участницу телестройки.
Журналистка пояснила, что они с коллегами решили посмеяться над прохожими, кто перечитал новостей про коронавирус, и случайно наткнулись на Водонаеву.
Это оказалась Алёна Водонаева, шифрующаяся от полиции нравов, мамаш с маткапиталом и продюсеров прямых эфиров федеральных телеканалов, — написала журналистка в своём блоге.
Ранее NEWS.ru сообщал, что модель Алёна Водонаева заявила, что не будет ходить на эфиры федеральных телеканалов. По её словам, представители государственных СМИ делают из неё врага страны.
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