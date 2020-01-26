https://static.news.ru/photo/33becdb6-3ff4-11ea-b5a7-fa163e074e61_660.jpg Алёна Водонаева Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/GlobalLookPress

Телеведущая и модель Алёна Водонаева сообщила, что не будет отказываться от своих слов о получателях материнского капитала, однако она изменила их определение. Об этом сообщила «Газета.ru» со ссылкой на заявление модели на телеканале НТВ.

Вы видели эти семьи? Они малограмотные, они необразованные, они пьют, они не знают, кто от кого родил. Я считаю, им нельзя помогать. Вы представляете, с кем будут наши дети потом общаться, учиться и дружить? Кто родится и выйдет на улицу? — привели позицию экс-участницы шоу «Дом-2» на сайте.

Она призналась, что выразилась насчёт получателей материнского капитала неверно. Теперь телеведущая будет называть «такую социальную прослойку маргиналами».

Алёна Водонаева добавила, что не будет менять свою позицию по этому вопросу.

Ранее NEWS.ru писал о том, что юрист и правозащитник Александр Трещёв призвал российское общество подать на модель в суд за оскорбление чести и достоинства.