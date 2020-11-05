Внук Пугачёвой рассказал о своём общении с отцом

https://static.news.ru/photo/e686a1e8-1f60-11eb-8b15-fa163e074e61_660.jpg Дени и Кристина Орбакайте Фото: dennyartview/instagram.com

Младший сын певицы Кристины Орбакайте Дени после завершения его учёбы в Англии практически всё своё время проводит с близкими. Об этом он рассказал в историях Instagram подписчикам, которые поинтересовались, почему на его странице не появляются фотографии с другими членами семьи.

Он, в частности, поведал , что уже успел побывать с мамой в гостях у бабушки — примадонны российской эстрады Аллы Пугачёвой. Однако, как оказалось, он попросту не привык делиться снимками с семьёй.

Если у меня в соцсетях нет фото моего отца или каких-то других членов семьи, это не значит, что я с ними не общаюсь, — подчеркнул молодой человек.

Дени также развеял слухи о том, что якобы не общается со своим отцом — бизнесменом Русланом Байсаровым. На вопрос о том, как часто юноша общается с папой, он ответил, что всегда: «Это мой отец, как можно думать, что мы не общаемся?»

У Кристины Орбакайте трое детей, которые были рождены в отношениях с тремя разными мужьями. Старшего сына Никиту певица родила от коллеги по творческому цеху Владимира Преснякова. Дени появился в браке с предпринимателем Байсаровым, а дочь Клавдия — в нынешнем союзе с Михаилом Земцовым.

Ранее, как писал NEWS.ru, Байсаров-младший в очередной раз опроверг приписываемую ему помолвку с подругой Марией. По его словам, ничего больше дружбы их не связывает.