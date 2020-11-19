Влад Топалов пожаловался на проблемы с сыном

https://static.news.ru/photo/05a2ad78-2a11-11eb-9aa7-fa163e074e61_660.jpg Влад Топалов Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Влад Топалов рассказал о проблемах в воспитании двухлетнего сына Миши. По словам певца, ребёнок постоянно раздражает его.

Однако, считает артист, из этих трудностей он сумел для себя вынести важный урок. Во-первых, отец понял, что маленький сын — «такой же человек» и он может также чего-то не хотеть и с чем-то не соглашаться. Навязывать ему что-то Топалов считает «глупостью».

Во-вторых, певец. который и сам обладает, по его словам, довольно несносным характером, научился держать себя в руках.

Никого не удивит, что дети всё время делают что-то, что нас раздражает, злит. И, анализируя поведение своего сына, я понимаю, что мой гнев — это только моя проблема и лишь моя реакция на его поведение, — философствует Топалов на страницах Instagram.

Певец пожаловался, что сын сейчас «много орёт» и «нет» — его любимое слово. И реагировать на это можно только «спокойствием и уравновешенностью», что даётся ему ценой «невероятных усилий».

Каждый раз я делаю невероятное усилие, чтобы не сорваться! Не наорать в ответ. Вместо этого я говорю себе: это твой урок и твоё испытание! И с мужеством, хоть и в муках, его прохожу. Это невероятная школа жизни. Характера. После этого остальное — сущие пустяки, — поделился опытом артист.

Ранее NEWS.ru сообщал, что телеведущая и путешественница Регина Тодоренко поведала поклонникам, что же всё-таки случилось с её сыном Майклом, которому в декабре исполнится два года. Не вдаваясь в подробности, как именно это произошло, жена певца Влада Топалова призналась, что малыш сломал руку.