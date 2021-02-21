Виктория Боня готова побороться за место депутата в Госдуме

https://static.news.ru/photo/1f41ecba-74f0-11eb-965d-96000091f725_660.jpg Виктория Боня Фото: victoriabonya/instagam.com

Экс-участница шоу «Дом-2», телеведущая Виктория Боня заявила, что может пойти в депутаты Госдумы от Забайкальского края.

По словам модели, ей хорошо известны проблемы мест, где она родилась

Я знаю, какие вопросы меня интересуют и что бы я пролоббировала, если бы действительно решила это сделать. Только живя в этом городе, испытав всё на себе, ты можешь понять, через что проходит наша молодёжь. Бывали страшные вещи, — подчеркнула она во время YouTube-шоу «Лучше — правду».

Телеведущая сообщила, что став депутатом, особое внимание уделила бы спортивному развитию молодёжи.

Вот если бы мне дали €200 млн с задачей потратить их на Забайкальский край, я бы какие-нибудь хорошие академии открыла. Может быть, теннисную, — поделилась Боня.

Виктория Боня родилась в городе Краснокаменске в Читинской области, которая 1 марта 2008 года вошла в состав Забайкальского края. Телеведущая рассказала, что рядом с их домом находились поселения заключённых.

Как писал NEWS.ru, ранее телеведущая Ксения Собчак высмеяла слова модели о дорогих услугах ЖКХ на её вилле в Монако. Накануне экс-участница «Дома-2» Виктория Боня сказала, что ей приходится платить по 500 евро (примерно 44 500 рублей) за свет в Европе.