«Видим красные линии»: пранкер Вован о перспективе сесть в тюрьму Пранкер Вован заверил, что не боится сесть в тюрьму из-за своих розыгрышей

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости

Пранкер Вован (Владимир Кузнецов)

Владимир Кузнецов, известный своими розыгрышами известных публичных личностей как пранкер Вован, заявил, что не боится сесть в тюрьму из-за своей деятельности, так как они с коллегой Лексусом действуют с большой осторожностью. Он уточнил, что они с товарищем могли бы устраивать и более жесткие розыгрыши.

Понимаете, мы всегда уверены в собственных силах. Уверены в своих возможностях. Более того, мы могли бы делать гораздо более серьезные вещи — в контексте звонков. Но мы все понимаем. Нам пишут: «Вы только не развяжите третью мировую войну!» Но мы с большой осторожностью действуем. Видим все красные линии. И к ним мы не подходили, — подчеркнул Вован.

Например, Вован и Лексус разыграли американского писателя Стивена Кинга и позвонили ему от имени украинского президента Владимира Зеленского. Один из пранкеров, представившись Зеленским, сообщил, что хочет сыграть клоуна Пеннивайза из фильма «Оно». Кинг ответил, что Пеннивайз «плохой парень», и пообещал найти для украинского лидера более подходящую роль.

До этого Вован и Лексус решили разыграть британскую писательницу Джоан Роулинг и позвонили ей от имени Зеленского. Она отвечает на провокационные вопросы о том, может ли заменить «шрам в виде буквы Z» на лбу Гарри Поттера на украинский трезубец и сделать стрижку, похожую на чуб. Роулинг при этом подчеркнула, что шрам — это просто молния, которая не имеет никакого отношения к Z.