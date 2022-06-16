Российские пранкеры разыграли Джоан Роулинг Вован и Лексус позвонили писательнице Джоан Роулинг от имени Зеленского

Фото: Hubert Boesl/dpa/Global Look Press

Британская писательница Джоан Роулинг

Российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть британскую писательницу Джоан Роулинг и позвонили ей от имени украинского президента Владимира Зеленского, пишет РЕН ТВ. Телеканал опубликовал видео, на котором она отвечает на провокационные вопросы о том, может ли заменить «шрам в виде буквы Z» на лбу Гарри Поттера на украинский трезубец и сделать стрижку, похожую на чуб. Роулинг при этом подчеркнула, что шрам — это просто молния, которая не имеет никакого отношения к Z.

Я изучу этот момент. Может быть, мне было бы полезно что-то сделать с этим самой, в социальных сетях. Я думаю, что это сразу попадет в газеты. Это, безусловно, то, что я сама могу сделать, — сказала писательница.

Результаты розыгрыша Вован и Лексус представили в рамках Петербургского международного экономического форума, развеселив аудиторию.

Ранее стало известно, что американский видеохостинг YouTube удалил резервный канал Владимира Кузнецова (Вован) и Алексея Столярова (Лексус). Журналисты считают, что разработчики платформы «не угодили» представителям Белого дома, испугавшись возможного удара по имиджу. По мнению пранкеров, подобные действия сотрудников YouTube противоречат идеологии видеохостинга, который позиционирует себя как свободная площадка.