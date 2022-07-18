Стивен Кинг отказался дать лже-Зеленскому роль клоуна-убийцы в фильме «Оно» Российские пранкеры Вован и Лексус разыграли американского писателя Стивена Кинга

Фото: Nancy Kaszerman/Global Look Press

Писатель Стивен Кинг

Российские пранкеры Вован и Лексус решили разыграть американского писателя Стивена Кинга и позвонили ему от имени украинского президента Владимира Зеленского, запись разговора блогеры выложили на своем RuTube-канале. Пранкеры сообщили от лица лже-Зеленского, что украинский президент хочет сыграть клоуна Пенивайза из фильма «Оно». На что Кинг ответил, что Пенивайз «плохой парень» и пообещал найти для украинского лидера более подходящую роль.

Пеннивайз — плохой парень, но мы найдем место вам в фильме, я обещаю. Вы приедете, мы пообедаем с продюсерами и дадим вам роль, — сказал Кинг.

Кинг ранее сообщил, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг.

В конце мая на сайте президента Украины Владимира Зеленского появилась петиция, автор которой предложил изменить названия улиц, носящих имена классиков русской литературы. Так, рекомендовалось переименовать все улицы, названные в честь Александра Пушкина, в улицы Стивена Кинга, выступившего против спецоперации.