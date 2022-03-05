Стивен Кинг отказался продлевать контракты с издательствами в России

Американский писатель Стивен Кинг сообщил о том, что не намерен продлевать в России контракты на издание своих книг. Об этом он сообщил в своём Twitter.

Ранее о том, что он не намерен продлевать российские контракты, заявил писатель Линвуд Баркли. Он отметил, что потеря российского рынка — «небольшая жертва».

И я тоже, — написал в ответ Кинг.

Американский писатель Стивен Кинг является одним из наиболее популярных и продаваемых авторов в мире. Он работает в жанре мистики, триллера, фантастики, драмы и детектива, получил прозвище Король Ужасов. Продано более 350 миллионов экземпляров его книг, по которым было снято множество художественных фильмов и сериалов, телевизионных постановок, а также нарисованы комиксы. Кинг опубликовал 60 романов, в том числе семь под псевдонимом Ричард Бахман, и 5 научно-популярных книг.

Линвуд Баркли — канадский писатель американского происхождения, известный как юморист и обозреватель. Его популярные детективные романы являются бестселлерами в Канаде и по всему миру.

Ранее сообщалось, что все иностранные футболисты «Краснодара» покинули клуб. Польский игрок клуба" Гжегож Крыховяк собрал всех легионеров и убедил их покинуть команду. Причиной такого шага стала военная спецоперация России по демилитаризации и денацификации, начавшаяся на Украине 24 февраля.