«Видел, как они выезжали из ЗАГСа»: Ургант высмеял Киркорова и Даву

https://static.news.ru/photo/3d6d5828-c82e-11eb-bfd4-96000091f725_660.jpg Филипп Киркоров Фото: fkirkorov/instagram.com

Иван Ургант высмеял артистов, посетивших «Премию МУЗ-ТВ». В эфире «Вечернего Урганта» он обсудил с коллегой по программе Дмитрием Хрусталёвым Филиппа Киркорова и блогера Даву Манукяна. Соведущий Урганта поинтересовался, почему журналист уверен, что Киркоров приехал на мероприятие именно с Давой, на что шоумен ответил, что видел, как они «выезжали из ЗАГСа».

Это ж как получается, Мить, свадьба? Это ж выглядит как свадьба, — пошутил Ургант.

Хрусталёв парировал, что если это «свадьба», то «невеста — Фил».

Всю эту идиллию разрушил [рэпер] Моргенштерн. Он за своей наградой за лучший клип выехал на сцену на инвалидной коляске и где-то зацепился пиджаком. Тимати вёз его, как будто это ремейк фильма «1+1». Тоже чернокожий парень ухаживает за богатым инвалидом, — отметил Ургант.

Накануне Тимати в резкой форме ответил бывшему главе телеканала МУЗ-ТВ Арману Давлетярову на критику национальной музыкальной премии. Экс-гендиректор телеканала раскритиковал церемонию вручения премии, на что рэпер ответил ему в Instagram.

Церемония вручения премии МУЗ-ТВ в этом году впервые за много лет прошла без своего создателя. Арман Давлетяров прекратил сотрудничество с телеканалом с января этого года. Несмотря на это, ему продолжают писать гневные реплики по поводу организации «Премии», на что экс-глава МУЗ-ТВ посчитал нужным публично ответить.

Ранее сообщалось, что лидер группы «Ночные снайперы» певица Диана Арбенина раскритиковала «Премию МУЗ-ТВ» на своей странице в Instagram. Она заявила, что больше не собирается участвовать в подобных «перформансах», так как это «парад безвкусицы». Звезда считает, что это мероприятие не имеет никакого отношения к музыке, и назвала его «парадом безвкусицы». По её мнению, награды достались «обделённым талантом детям».