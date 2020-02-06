Свой 38-ой день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах. Она сделала фото своей большой звёздной компании в новом спа-отеле и в ресторане.
Идеальный день рождения — это идеальная компания в идеальном месте. Я, как и хотела, собрала всех сестёр, и мы провели этот день в потрясающей атмосфере, — подписала она фото в Instagram.
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Как писал NEWS.ru, Вера Брежнева на странице в соцсети разместила кадры с чёрно-белой фотосессии, на которых продемонстрировала идеальную внешность. Артистка предстала на снимках в естественном образе. На ней надет облегающий белый комбинезон, который подчёркивает идеальные формы певицы. В комментарии к фото звезда спросила поклонников, стремятся ли они так же, как она, поддерживать тело в тонусе. Подписчики артистки восхитились её фигурой и засыпали комплиментами.
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