https://static.news.ru/photo/0dec7dc8-48f4-11ea-8e6b-fa163e074e61_660.jpg Фото: ververa/instagram.com

Свой 38-ой день рождения певица Вера Брежнева отметила вместе с семьёй в итальянских Доломитах. Она сделала фото своей большой звёздной компании в новом спа-отеле и в ресторане.

Идеальный день рождения — это идеальная компания в идеальном месте. Я, как и хотела, собрала всех сестёр, и мы провели этот день в потрясающей атмосфере, — подписала она фото в Instagram.

Как писал NEWS.ru, Вера Брежнева на странице в соцсети разместила кадры с чёрно-белой фотосессии, на которых продемонстрировала идеальную внешность. Артистка предстала на снимках в естественном образе. На ней надет облегающий белый комбинезон, который подчёркивает идеальные формы певицы. В комментарии к фото звезда спросила поклонников, стремятся ли они так же, как она, поддерживать тело в тонусе. Подписчики артистки восхитились её фигурой и засыпали комплиментами.