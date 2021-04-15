Ведущий шоу «Маска» дал смешной намёк на личность одного из персонажей

https://static.news.ru/photo/82ceef0a-9e56-11eb-93d4-96000091f725_660.jpg Фото: vyacheslav_star / tiktok

Ведущий телешоу "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров выложил в своём TikTok ролик с последнего выпуска передачи. Он стоял на сцене с Носорогом, который отвечал на вопросы членов жюри.

Когда Регина Тодоренко и Филипп Киркоров начали рассуждать о том, что в шоу осталась одна единственная женщина - Змея, Носорог задал вопрос: "Почему только одна?". И в этот момент жюри сильно напряглось, они в тишине переглянулись и посмотрели на персонажа.

Есть у нас ещё женщины, - сказал Носорог и начал смеяться.

И тут до жюри дошло, что он имел в виду Неваляшку, чей пол всегда, почему-то, определялся, как мужской. Ведь члены жюри всё время предполагали, что под костюмом мужчина, причём достаточно крупный. Были дальже предположения, что там юморист Юрий Гальцев.

В итоге, отсмеявшись, они взяли на заметку, что возможно, не совсем правильно опередляли пол участника в костюме Неваляшки.

Ранее NEWS.ru писал, что Тодоренко провела расследование и случайно «рассекретила» участника «Маски». На съёмках шоу «Импровизация» она снимала закулисье и участников передачи — подходила к каждому из них и просила ответить на какой-нибудь её вопрос.