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Ведущий шоу «Маска» дал смешной намёк на личность одного из персонажей

04:53, 16 апреля 2021
Фото: vyacheslav_star / tiktok

Ведущий телешоу "Маска" на НТВ Вячеслав Макаров выложил в своём TikTok ролик с последнего выпуска передачи. Он стоял на сцене с Носорогом, который отвечал на вопросы членов жюри.

Когда Регина Тодоренко и Филипп Киркоров начали рассуждать о том, что в шоу осталась одна единственная женщина - Змея, Носорог задал вопрос: "Почему только одна?". И в этот момент жюри сильно напряглось, они в тишине переглянулись и посмотрели на персонажа.

Есть у нас ещё женщины, - сказал Носорог и начал смеяться. 

И тут до жюри дошло, что он имел в виду Неваляшку, чей пол всегда, почему-то, определялся, как мужской. Ведь члены жюри всё время предполагали, что под костюмом мужчина, причём достаточно крупный. Были дальже предположения, что там юморист Юрий Гальцев.

В итоге, отсмеявшись, они взяли на заметку, что возможно, не совсем правильно опередляли пол участника в костюме Неваляшки. 

@vyacheslav_star

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Ранее NEWS.ru писал, что Тодоренко провела расследование и случайно «рассекретила» участника «Маски». На съёмках шоу «Импровизация» она снимала закулисье и участников передачи — подходила к каждому из них и просила ответить на какой-нибудь её вопрос.

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