Тодоренко провела расследование и случайно рассекретила участника «Маски» 

https://static.news.ru/photo/9a96b03e-5c42-11ea-841b-fa163e074e61_660.jpg Регина Тодоренко Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Российская телеведущая Регина Тодоренко, которая является членом жюри на шоу «Маска», провела собственное расследование. На съёмках шоу «Импровизация» она снимала закулисье и участников передачи — подходила к каждоум из них и просила ответить на какой-нибудь её вопрос.

Ты женат? Покажи руки! А ноги?, — допрашивала она комиков.

После того, как она подошла к Арсению Попову и пыталась к нему поприставать со своими расспросами, он её прервал и сказал, что не будет ничего ей говорить.

Не собирай про меня информацию, я тебе ничего не скажу, — сначала заявил он.

Но потом резко передумал и сказал: «Я — Кролик из „Маски“». Шутка ли это и намеренно ли он немного изменил название персонажа (в оригинале персонаж — Заяц).

Видео телеведущей, на котором она стоит ошарашенная после заявления Попова, опубликовала Teleprogramma.pro. Тодоренко растерялась и спросила: "Ты серьёзно?".

65% подписчиков телеведущей, которых она спросила, верить ли Арсению, ответили положительно.

В данный момент в шоу осталось шесть масок: Носорог, Крокодил, Лама, Змея, Неваляшка и Заяц.

Ранее NEWS.ru писал, что секьюрити передачи «рассекретил» Зайца, но ещё больше всех запутал.