Секьюрити «рассекретил» Зайца на шоу «Маска» и ещё больше всех запутал

https://static.news.ru/photo/27641c26-9cee-11eb-9d85-96000091f725_660.jpg Фото: ntv/vk.com

Одно из самых популярных на отечественном телевидении телешоу «Маска» продолжает интриговать своих зрителей. НТВ выпустил сюжет-анонс о будущем выпуске и рассказал пару тайн передачи.

Так, например, корреспондент телеканала пришёл за кулисы шоу с двумя TikTok-блогерами и попытался выманить у охраны информацию о том, кто скрывается в костюме Зайца, которому, кстати, зрители предсказывают победу.

Под маской Зайца? Утка, а в утке яйцо, а в нём игла, — рассказал секьюрити.

Одна из девушек начала смеяться и предположила, что их обманывают. Блогеры даже станцевали охраннику, чтобы подкупить его, но он был неприступен.

Также корреспондент показал пульты, которые раздают зрителям шоу на съёмочной площадке, и объяснил, что именно от них зависит, кто пройдёт дальше, а кто вылетит с передачи.

Ранее зрители шоу узнали, что в костюме Единорожки скрывается Ирина Дубцова, а в Белом Орле прятался Марк Тишман. Когда Ирина сняла маску, один из членов комиссии Александр Ревва спросил её, не обиделась ли она. «Не обиделась. Я адекватный человек. Я сейчас переживаю, нормальная ли у меня причёска», — пошутила Ирина. Зрители посчитали, что так она кинула камень в огород Азизы, писал NEWS.ru.