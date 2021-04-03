«Я адекватна»: зрители уверены, что Дубцова «кинула камень в огород» Азизы

https://static.news.ru/photo/0ec707e8-9594-11eb-8a68-96000091f725_660.jpg Фото: НТВ / youtube

Последний выпуск телешоу «Маска» на НТВ закончился разоблачением Единорожки. В костюме пряталась певица Ирина Дубцова.

У жюри был выбор между ней и Белым Орлом. Когда Ирина сняла маску, один из членов комиссии Александр Ревва спросил её, не обиделась ли она.

Не обиделась. Я адекватный человек. Я сейчас переживаю, нормальная ли у меня причёска, — пошутила Ирина.

Зрители в комментариях на YouTube отметили, что это был «очень жирный камень в огород Азизы».

Дубцова: «Да какое обиделась, я нормальный человек!». Привет Азизе, — написал Богдан Панфилов.

«Как Киркоров сказал, что лицо Пингвина никогда не забудет, так Дубцова: „Я нормальный человек, адекватный“. Камешек в огород Пингвина», — согласились другие.

Как ранее писал NEWS.ru, за два дня до шоу о «100-процентной уверенности» в том, что под маской Единорога Дубцова, сказала её коллега и участница первого сезона передачи Юлианна Караулова.