https://static.news.ru/photo/b9fd4b4e-482f-11ea-b54b-fa163e074e61_660.jpg Павел Лобков Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Журналист Павел Лобков вернулся на телеканал «Дождь». Он продолжит вести ежедневные выпуски новостей и, возможно, будет занят в других проектах.

Павел уже вернулся и провел во вторник [4 февраля] круглый стол, посвящённый коронавирусу, — заявил главный редактор «Дождя» Тихон Дзядко «Интерфаксу».

По его словам, неизвестно, будет ли в эфире программа «Бремя новостей», которую вёл Лобков перед своим уходом.

Лобков начал работать на «Дожде» в 2012 году. В сентябре 2019 года он ушёл с канала, чтобы делать проекты, посвящённые науке. Тогда журналист отказался говорить на какой канал перейдёт. Он уточнял, что новая работа позволит ему вернутся к жанру репортажа.

Лобков рассказал «Интерфаксу», что с момента ухода с «Дождя» снял несколько научно-популярных программ. Ими заинтересовались на телеканале «Пятница». Журналист подчеркнул, что если канал утвердит программы, то он будет сотрудничать с «Пятницей». Своё возвращение на «Дождь» Лобков объяснил желанием работать в ежедневном формате.

Ранее NEWS.ru писал, что на Первом канале появится программа «Док-Ток», которую будут вести Ксения Собчак и Александр Гордон. В центре внимания будут истории, вызвавшие большой общественный резонанс. В пресс-службе Первого канала рассказали, что выбор ведущих обусловлен их уникальной манерой ведения шоу, а также неповторимой точкой зрения.