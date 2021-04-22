Вдовца Легкоступовой уличили в разорении ещё одной избранницы

https://static.news.ru/photo/23b77196-a3af-11eb-9cca-96000091f725_660.jpg Валентина Легкоступова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Вдовец Валентины Легкоступовой Юрий Фирсов оказался замешанным в истории с разорением другой своей избранницы. Об этом стало известно в программе «Пусть говорят» в эфире Первого канала.

В 2007 году яхтсмен некрасиво поступил со своей тогдашней избранницей — Тамарой Хмельновой, утверждает приятельница женщины Галина Усманова. По её словам, Фирсов уговорил женщину продать свою московскую квартиру, купить дом в Подмосковье, но в результате забрал у неё деньги от продажи квартиры и оставил без крыши над головой.

Галина Усманова как раз и была посредником при продаже дома в Шатуре, объявление о чём её попросила дать подруга. Именно она встречала и показывала дом Хмельновой и Фирсову, который вообще не проявил к жилью никакого интереса. Из разговора парочки Усманова узнала, что на деньги от продажи московской квартиры женщины пара собирается купить дом, а остаток потратить на яхты Фирсова.

Но сделка не состоялась, так как на обратном пути Фирсов высадил Тамару у магазина под предлогом того, чтобы она купила что-то на стол — отметить покупку дома. А когда она вышла, не было ни машины, ни самого Фирсова, ни пяти миллионов рублей от продажи квартиры, — рассказала Усманова в эфире студии.

В итоге Тамара Хмельнова поселилась у подруги, спилась и умерла. На яхтсмена якобы заводили уголовное дело, но каковы его перспективы — никто не знает. Сам Фирсов категорически отрицает и знакомство с Хмельновой, и всю историю с деньгами., а также грозит всем судебными разбирательствами.

Сейчас, как отметили гости студии, история фактически повторилась с той же Легкоступовой. Певица также переборщила с алкоголем, с её счетов исчезли 14 млн рублей, а сам Фирсов занял её квартиру, хотя в эфире программы оценил жильё как жалкую «халупу» на первом этаже.

Как сообщалось ранее, вдовец советской и российской певицы Валентины Легкоступовой — Юрий Фирсов — прокомментировал обвинение в мошенничестве по отношению к женщине по имени Тамара Хмельнова. Знакомая потерпевшей заявила, что яхтсмен обманул последнюю на 5 млн рублей.