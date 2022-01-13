Вдова Задорнова назвала возможную причину рака мозга у сатирика

Вдова Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала, откуда у писателя-сатирика мог взяться рак головного мозга. По её словам, за 11 лет до смерти артист получил серьёзную травму головы, которая и могла спровоцировать болезнь. Об этом Бомбина рассказала в программе Бориса Корчевникова «Судьба человека» на телеканале «Россия 1».

Вдова вспомнила , как в 2006 году они в компании Максима Галкина поехали на отдых в Швейцарию. И когда они однажды катались на горных лыжах, Задорнов отказался надевать защитную экипировку.

Михаил — гонщик по натуре. Он был рад, что с нами едет Галкин. Он отказался надевать защитный шлем и экипировку. Мы как-то легко передвигались от одного кафе до другого. И вдруг Задорнов исчез из нашего поля зрения, — рассказала вдова сатирика.

После она нашла супруга и выяснила, что он упал и сильно ударился, от чего на голове появилась огромная гематома. Возможно, это и стало причиной развития болезни, однако тот же самый диагноз был поставлен Жанне Фриске и Дмитрию Хворостовскому. Поэтому утверждать, что давняя травма спровоцировала смерть писателя, не представляется возможным.

Елена Бомбина — вторая жена Задорнова. В этом браке у них родилась дочь Елена. Со второй женой артист прожил 33 года вплоть до самой смерти. Он умер в 2017 году после продолжительной болезни от рака головного мозга.

Ранее жена умершего от рака мозга сатирика Михаила Задорнова рассказала, что незадолго до смерти супруга она нашла чемодан, закрытый на кодовый замок. Оказалось, что больше 25 лет Задорнов собирал все вещи дочери — детские рисунки, поделки, открытки ему, даже её детские локоны и первые написанные на клочке бумаги слова.