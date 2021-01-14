Жена Задорнова обнаружила в вещах сатирика неожиданную находку

https://static.news.ru/photo/5eb4950e-573c-11eb-b461-fa163e074e61_660.jpg Михаил Задорнов Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Жена умершего от рака мозга сатирика Михаила Задорнова рассказала, что незадолго до смерти супруга она нашла чемодан, закрытый на кодовый замок.

По словам Елены Бомбиной, когда удалось открыть чемодан, то удивлению не было предела, содержимое сразило всех до слёз. Оказалось, что больше 25 лет Задорнов собирал все вещи дочери — детские рисунки, поделки, открытки ему, даже её детские локоны и первые написанные на клочке бумаги слова.

Но меня прорвало, как плотину, от слёз, когда я увидела в чемодане сохранённые им детские варежки дочери. Вот тебе и язвительный сатирик и циник! — рассказала она KP.RU.

Бомбина и Задорнов прожили вместе более 30 лет. В 1990 году у них родилась дочь Елена.

Сатирик скончался утром 10 ноября 2017 года на 70-м году жизни в результате борьбы с онкологическим заболеванием.

Михаил Задорнов родился 21 июля 1948 года в Юрмале. Он стал широко известен в России благодаря своим юмористическим монологам на телевидении. Задорнов является автором более десяти книг в жанре сатирических и лирических рассказов, очерков и путевых заметок.

Ранее NEWS.ru сообщал, что жёны Задорнова Велта и Елена Бомбина стали подругами после смерти артиста. Велта часто ходит в гости ко второй жене писателя.