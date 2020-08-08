Валерия опубликовала фото похудевшего Пригожина

https://static.news.ru/photo/fffe10fa-da0c-11ea-805c-fa163e074e61_660.jpg Валерия и Иосиф Пригожин Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Певица Валерия опубликовала в соцсети пост ко Дню физкультурника, проиллюстрировав его своими фитнес-фотографиями и снимками постройневшего супруга — продюсера Иосифа Пригожина.

Во вторую субботу августа в нашей стране отмечается День физкультурника. Эта дата празднуется с 1939 года, — написала в Instagram Валерия.

На фото артистка в спортивном костюме демонстрирует хорошую растяжку, уложив ногу на высокий деревянный столб. На другом фото ей подражает Пригожин, правда уже не так изящно. Однако поклонницы оценили его спортивную форму. «Иосиф неплохо постройнел», «Ура! Живот ушёл у Иосифа», «Худенький такой», написали они в комментариях.

Как писал NEWS.ru, Иосиф Пригожин назвал правильным решение ряда российских исполнителей не участвовать в концертах в Белоруссии перед выборами. По его мнению, они не хотят принимать участие в политической предвыборной кампании ни одного из кандидатов. Он добавил, что Валерии также пришло приглашение поучаствовать в таком концерте, но от него решено было отказаться, в том числе, из-за того, что ситуация с коронавирусом ещё не разрешилась, а на концерты приходят «сотни тысяч» людей.