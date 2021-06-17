Валерия раскрыла своё отношение к Моргенштерну

https://static.news.ru/photo/e14d4e5e-d002-11eb-8b10-96000091f725_660.jpg Фото: valeriya/instagram.com

Певица Валерия впервые раскрыла своё отношение к рэперу Алишеру Валееву, известному как Моргенштерн, после скандала на «Премии МУЗ-ТВ» и рассказала про «новую реальность» в российском шоу-бизнесе, передаёт газета «Аргументы и Факты».

Моргенштерн — артист, сделанный в лучших традициях американского шоу-бизнеса. <...> Я иногда вижу, как взрослые люди, едва звучит такая музыка (ни одного слова в песне не понять, никто из танцующих не знает, что за исполнитель звучит), все сразу подрываются танцевать. Звучат биты, грув, которые заставляют человека двигаться. Что-то в этом есть, — отметила исполнительница.

Она добавила, что была уверена, что «волна дури» на отечественной сцене быстро закончится, но этого не случилось. По её словам, раньше музыка была «хендмейд» — нужно было «играть на гитаре, барабанах, басах, уметь петь».

Скоро и песни исполнять будет искусственный интеллект. Иногда я думаю: «Господи, пусть лучше искусственный интеллект, чем...» Не буду называть фамилии, — заявила Валерия.

Накануне её муж, продюсер Иосиф Пригожин «прошёлся» по рэперу Моргенштерну. По его словам, исполнитель «плюёт вам в глаза», но людям это нравится. Шоумен отметил, что звезда предлагает фанатам «пить его мочу», а публика это принимает. Пригожин добавил, что Алишер Валеев удачно отыскал нишу и образ, эксплуатируемый для своей аудитории.

Ранее Валеев обжаловал решение суда о штрафе в 100 тысяч рублей за пропаганду наркотиков в его видеоклипах. Об этом рассказал адвокат артиста Сергей Жорин. Он пояснил, что жалоба подана не из-за суммы взыскания, а в связи с тем, что на судебном заседании были нарушены основополагающие принципы отправления правосудия.