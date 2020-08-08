Валерий Сюткин в четвертый раз стал отцом

https://static.news.ru/photo/88bdd826-da49-11ea-bb64-fa163e074e61_660.jpg Валерий Сюткин с женой Виолой Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

62-летний Валерий Сюткин стал отцом. Супруга артиста, Виола, родила сына.

Как сообщает издание «Стархит», роды прошли в одной из элитных клиник столицы. При этом саму беременность Валерий и Виола держали ото всех в секрете, а последние месяцы они провели в загородном доме.

Валера и так был всегда внимательным мужем, но какой заботой он окружил Виолу в период беременности — это надо видеть! Пылинки сдувал, — рассказали изданию люди из окружения семьи Сюткина.

Отмечается, что появившийся на свет мальчик — четвёртый ребенок артиста. От первого брака у него есть дочь Елена и даже внучка Василиса, а от второго — сын Максим. Кроме того, Валерий и Виола воспитывают взрослую дочь.

Издание сообщает, что жене артиста 45 лет, но ни о каком суррогатном материнстве речи не шло. Артист заявил, что «всё будет по старинке».

Ранее сообщалось, что Валерий и Виола женаты с 1993 года. Их дочь появилась на свет в 1996 году.

Как писал NEWS.ru, жена и дочь музыканта Валерия Сюткина восхитили поклонников его творчества удивительным сходством. Жену, которая младше него на 17 лет, и дочь певца зовут Виолами. Они действительно очень сильно похожи, и это в его окружении подмечали уже не раз.

Кроме фотографии в компании супруги и наследницы Сюткин разместил ещё две. На обеих — Виола-младшая, которая гуляет по атмосферной беседке и любуется ромашками.