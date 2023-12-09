Вайкуле, Алсу, Максакова: кого и за что критиковал Юрий Антонов Юрий Антонов сравнил вокал Алсу с «комариным писком»

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Юрий Антонов

Певец и композитор Юрий Антонов оценил вокальные данные исполнительницы Алсу. Что он сказал и в адрес каких артистов высказывался критически?

Что сказал Антонов об Алсу

Артист высказался о вокале певицы после совместного выступления на шоу «Дуэты». В этой программе известные музыканты исполняют композиции, но не знают, с кем находятся на сцене. Певцов разделяет ширма, которая поднимается в конце песни — только тогда участники могут увидеть друг друга, а голос оппонента они слышат в измененном виде.

Антонов был участником, которого телезрители узнали сразу. Композитор исполнил свою же песню «Зеркало». Оппонентом артиста стала Алсу, которая признавалась, что давно мечтала стоять на одной сцене со своим кумиром.

Ведущие шоу Сергей Лазарев и Николай Басков поинтересовались у Антонова, справилась ли певица с дуэтом. Ведущие отметили, что музыкант деликатно относится к своим композициям. Антонов ответил, что практически не слышал, как поет Алсу. Он сравнил ее вокал с «комариным писком».

Антонов добавил, что у него особое отношение к Алсу из-за близкой дружбы с ее отцом.

«Когда она вышла на эстраду с первыми песнями, очень удачными, кстати. Честно признаюсь, я эфир практически не слушаю. Во всяком случае, музыкальный. Меня больше интересуют пение птиц и шелест листвы», — заявил артист.

Что говорил Антонов о Вайкуле

В одном из интервью певица Лайма Вайкуле поставила под сомнение тот факт, что ее карьера была бы невозможна без СССР.

«Я содержала филармонию, я содержала Советский Союз, выпуская свои диски. Потому что я получала 17 рублей, собирая стадион на 45 тысяч человек. Если кому нечего делать — посчитайте, сколько денег я принесла государству. Фирма „Мелодия“ продавала мою пластинку в 20 миллионов экземпляров. Я получила за это 137 рублей», — заявила исполнительница в декабре 2022 года.

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press Лайма Вайкуле

Комментируя эти слова, Антонов отметил, что Вайкуле не входила в «топ артистов». По его мнению, она была «средней величины».

«Эти слова Лаймы Вайкуле я воспринимаю как глупость пожилой женщины», — сказал композитор.

Он добавил, что в Латвии артистка действительно популярна, но только потому, что там больше никого нет.

«Спасибо ей за это. И до свидания», — заявил Антонов.

Что говорил Антонов о Максаковой

В середине ноября оперная певица и бывший депутат Госдумы Мария Максакова (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в одном из своих интервью обвинила Антонова в алкоголизме и назвала его «выжившим из ума». В ответ на это высказывание музыкант удивился, что Максакова позволила себе выпад в его сторону.

«С какой стати она обвиняет меня в чем-то? Пошла она знаете куда! Не хочется грубо выражаться. Она неудавшаяся артистка. Мне она не интересна, эта сущность. Сущность она!» — отреагировал Антонов.

Он также добавил, что лично не знаком с Максаковой.

Антонов рассказал, можно ли стать знаменитым без денег

В декабре композитор на фестивале «Песня года» заявил, что стать популярным артистом в современном мире без денег практически невозможно.

«Без денег вообще? Очень тяжело. Практически невозможно. Потому что любое начинание, в том числе запись музыки, создание песен — это все стоит денег. Раньше такого не было вообще никогда. Лучшие годы у меня прошли в Советском Союзе, поэтому я могу говорить о том, что были другие трудности. <...> Никто никогда не просил деньги за песни, никто никому не давал денег за песни. Понятия „дай мне денег — я тебе дам песню“ вообще не было. За деньги хит не напишешь. Я не понимаю, как можно за деньги написать хит. Нету рецептов», — указал артист.

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