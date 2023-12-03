«Другие трудности»: Юрий Антонов рассказал, можно ли прославиться без денег Юрий Антонов заявил, что в современном мире прославиться без денег невозможно

Фото: Сергей Петров/NEWS.RU

Юрий Антонов

Стать популярным артистом в современном мире без денег практически невозможно, заявил артист Юрий Антонов в беседе с корреспондентом NEWS.ru. По словам музыканта, несколько десятилетий назад таких трудностей не было и творческие люди могли заниматься своей работой без оглядки на финансы.

Без денег вообще? Очень тяжело. Практически невозможно. Потому что любое начинание, в том числе запись музыки, создание песен — это все стоит денег. Раньше такого не было вообще никогда. Лучшие годы у меня прошли в Советском Союзе, поэтому я могу говорить о том, что были другие трудности. <...> Никто никогда не просил деньги за песни, никто никому не давал денег за песни. Понятия «дай мне денег — я тебе дам песню» вообще не было. За деньги хит не напишешь. Я не понимаю, как можно за деньги написать хит. Нету рецептов, — заявил артист на фестивале «Песня года».

Также мероприятие посетил композитор Игорь Николаев, который впервые после инфаркта появился на сцене. Музыкант исполнил песню «Восемнадцать лет». Николаеву провели операцию по коронарному шунтированию артерии, после чего он сократил количество выступлений, концерты согласился проводить только в Москве и области, а также повысил размер гонорара.