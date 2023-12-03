Игорь Николаев впервые вышел на сцену после инфаркта

Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Композитор Игорь Николаев впервые после инфаркта появился на сцене. Артист выступил на мероприятии «Песня года», передает корреспондент NEWS.ru. Музыкант исполнил песню «Восемнадцать лет».

Это самое свежее творение артиста — композицию он выпустил этим летом. При ее создании Николаев выступил и автором слов, и композитором.

Ранее, 15 сентября, Игорь Николаев был экстренно госпитализирован с инфарктом. Ему провели операцию по коронарному шунтированию артерии. Сообщалось, что проблемы с сердцем возникли еще в январе текущего года. Тогда ему поставили два стента, состояние стабилизировали. После лечения артист сократил количество выступлений, а концерты стал проводить только в Москве и области, также повысил размер гонорара. До конца года у артиста запланированы концерты в Москве и Санкт-Петербурге.

Проблемы со здоровьем не помешали артисту работать. Так, Николаев занялся бизнесом, в конце октября он зарегистрировал товарный знак «‎Выпьем за любовь». Роспатент разрешил артисту в ближайшие 10 лет продавать под этим брендом алкогольную, безалкогольную и молочную продукцию, а также оказывать рекламные услуги и заниматься деятельностью, связанной с музыкальным оборудованием.