Вайкуле, Пугачева, Хаматова: как сейчас они живут, последние новости Галкин на концерте в Женеве рассказал, что просил милостыню около магазина

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Уехавшие из РФ артисты Лайма Вайкуле, Алла Пугачева, Чулпан Хаматова и Анатолий Белый обосновались за границей. Как складывается их жизнь, чем занимаются признанные иноагентами шоумен Максим Галкин и музыкант Андрей Макаревич?

Что известно о скандале с Чулпан Хаматовой в Риге

Народная артистка России Чулпан Хаматова в феврале 2022 года эмигрировала с дочерями в Латвию. Сейчас она состоит в труппе Нового Рижского театра и играет в спектакле «Страна глухих», где говорит на латышском языке.

В конце ноября Чулпан Хаматова оказалась в центре скандала после того, как ее выгнали из рижского ресторана Cemodans. Директор заведения рассказала, что актриса пришла в кафе и обратилась к официанту на русском языке, а когда сотрудник отказался ее обслуживать, стала грозить плохими отзывами и опрокинула стакан с водой.

Как живут Алла Пугачева и Максим Галкин

Эстрадная певица Алла Пугачева и юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в ноябре с детьми переехали жить на Кипр. На днях комик оставил семью и отправился на гастроли за границу. Во время выступления в Женеве он в шутку отметил, что во время эмиграции ему пришлось просить милостыню около супермаркета из-за того, что с банковскими картами у него возникли проблемы. Также он добавил, что его супруга назвала этот процесс «голожопингом».

Алла Пугачева во время отсутствия Галкина осталась с детьми в Лимасоле. Накануне стало известно, что во время одного из походов в магазин артистка почувствовала недомогание.

«Алла Пугачева приехала в сопровождении помощницы и водителя, который остался ждать ее на улице. В тот день ей стало плохо: она очень неважно себя почувствовала. Алла Борисовна плохого самочувствия даже не скрывала. Жаловалась продавцу на здоровье. <...> В тот день она выглядела, мягко говоря, неважно», — сообщает MK.RU.

Чем сейчас занимается Анатолий Белый

Заслуженный артист России Анатолий Белый после отъезда из России на фоне спецоперации обосновался с семьей в Нетании и устроился на работу в местный театр, также он гастролирует по странам с моноспектаклем, в котором читает «поэтические тексты русскоязычных авторов, написанных после 24 февраля 2022 года».

Анатолий Белый утверждает, что не собирается возвращаться в Россию, однако актер не продает свое имущество в Москве. По данным Telegram-канал SHOT, артист в конце ноября переписал на супругу Инессу Москвичеву четырехкомнатную квартиру в Большом Харитоньевском переулке неподалеку от Чистых прудов, формально обрубив связи с РФ.

Почему Макаревич запретил россиянам слушать его новый альбом

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) больше года проживает в Испании. На днях он записал новый музыкальный альбом, однако закрыл доступ к нему для россиян и белорусов. По словам артиста, это было его личное решение, поскольку он не хочет, чтобы его творчество слушали люди, которые поддерживают СВО.

Альбом с названием «Убежище» музыкант приурочил к предстоящему юбилею — 11 декабря ему исполнится 70 лет. Одну из композиций он исполнил на иврите.

Как сейчас живет Лайма Вайкуле

Латвийская певица Лайма Вайкуле на постоянной основе проживает в Юрмале. После начала спецоперации она раскритиковала власть и граждан России и выступила в поддержку Украины, в частности организовала концерт «Рандеву», полученные средства с которого передала Киеву.

Сейчас Вайкуле владеет салоном красоты Laima Lux в Риге, филиалы которого также находятся в России — в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Самаре, Краснодаре и Калининграде. Последний раз артистка выходила на связь во время интервью для YouTube-канала «Сорян, это пранк». Она появилась перед зрителями без грима и косметики. Как заметила пластический хирург Мадина Байрамукова, в этом эфире певица показала, что ранее пользовалась фильтрами.

«Начнем с того, что Вайкуле без малого 70 лет. Мы долгое время пребывали в убеждении, что она выглядит очень хорошо, гадали, как это удается. Теперь становится очевидно, что ее свежий внешний вид, — это фильтры», — сказала врач TVcenter.

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