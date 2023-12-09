Юрий Антонов назвал вокал Алсу комариным писком Юрий Антонов сравнил пение Алсу на шоу «Дуэты» с комариным писком

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Алсу

Артист Юрий Антонов сравнил вокал певицы Алсу с комариным писком. Во время совместного выступления на шоу «Дуэты» музыкант не расслышал пения исполнительницы из-за измененного голоса.

Сергей Лазарев и Николай Басков, которые ведут шоу, спросили Антонова, справилась ли певица с дуэтом. Ведущие отметили, что музыкант деликатно относится к своим композициям. Антонов ответил, что практически не слышал, как поет Алсу. Он сравнил ее вокал с «комариным писком».

В музыкальном шоу певцы дуэтом исполняют известные треки, но они не знают, с кем находятся на сцене, поскольку артистов разделяет ширма, которая поднимается в конце песни — и участники могут увидеть друг друга, а голос оппонента они слышат в измененном виде.

Сама Алсу назвала огромной честью то, что ей удалось спеть на одной сцене с артистом. Она призналась, что мечтала о дуэте с Юрием Антоновым.

Ранее Юрий Антонов заявил, что стать популярным артистом в современном мире без денег крайне трудно и практически невозможно. По словам музыканта, несколько десятилетий назад таких проблем не было и творческие люди могли заниматься своей работой без оглядки на финансы. Однако в Советском Союзе, в котором прошла молодость артиста, возникали другие трудности.