«Брехня»: Антонов отреагировал на сообщения о сердечном приступе Юрий Антонов опроверг сообщения о своей госпитализации

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Юрий Антонов

Народный артист РФ Юрий Антонов в разговоре с NEWS.ru опроверг сообщения о своей госпитализации с сердечным приступом. Он назвал появившуюся новость «брехней» и заявил, что находится дома в кругу своих животных. Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Антонова госпитализировали в мае с сердечным приступом, но певец решил выписаться из больницы раньше на несколько дней, чем рекомендовали врачи, так как у него дома шел ремонт.

Нет, я вообще дома нахожусь, вы что? В кругу своих животных. Брехня, — сказал Антонов.

По данным Mash, 17 мая артист почувствовал себя плохо, он вызвал скорую, медики диагностировали у него гипертензивную болезнь с поражением сердца. Композитора госпитализировали, врачи купировали приступ и стабилизировали состояние композитора. Специалисты предложили ему побыть под наблюдением несколько дней, но Антонов наотрез отказался.

Ранее Антонов уехал в Европу из-за проблем со здоровьем. Музыкант еще три года назад подвернул ногу, из-за чего у него начались сильные боли. Народный артист РФ был вынужден обратиться к австрийским врачам. Ему провели операцию по замене сустава, но боли не прошли. Антонов обращался к российским врачам, однако те не смогли ему помочь.