Юрий Антонов уехал в Европу из-за проблем со здоровьем

Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Юрий Антонов

Композитор Юрий Антонов уехал в Европу из-за проблем со здоровьем. О своем отъезде Антонов написал в своем блоге, отметив, что находится за границей на лечении.

Я сейчас нахожусь за границей на лечении. В этот раз, к счастью, обошлось без операции. Прохожу реабилитацию. Больше пока ничего сказать не могу, — написал Антонов.

Музыкант еще три года назад подвернул ногу, из-за чего у него начались сильные боли и был вынужден обратиться к австрийским врачам. Ему провели операцию по замене сустава, но боли не прошли. Антонов обращался к российским врачам, однако ему не помогли. Поэтому он был вынужден поехать на лечение за рубеж.

Артист не теряет надежды поскорее вернуться домой. Однако когда это произойдет, неизвестно.

Врачи ничего не говорят. «Когда придет время, тогда нога болеть перестанет», — вот примерный их ответ. Я стараюсь концентрироваться не на боли, а на чем-то другом, — объяснил музыкант.

Ранее представитель 77-летнего музыканта Юрия Антонова Андрей рассказал, что певец всё ещё восстанавливается после операции по замене искусственного сустава в колене. Он уточнил, что период восстановления артиста может занять от шести месяцев до года.