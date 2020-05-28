В Японии прекратили съёмки реалити-сериала из-за смерти его участницы

https://static.news.ru/photo/45c1ef6a-a09e-11ea-8f16-fa163e074e61_660.jpg Хана Кимура Фото: instagram.com/hanakimurafan/

Съёмки японского реалити-сериала Дом с террасой: Токио (Terrace House Tokyo) вновь остановили. В этом раз причиной остановки шоу стала гибель его участницы профессионального рестлера Ханы Кимуры.

Скорбим в связи с кончиной участницы программы Ханы Кимуры. Приносим свои соболезнования её семье. В связи с этим принято решение о прекращении производства программы. Мы тяжело переживаем произошедшее и примем соответствующие меры, — процитировали сообщение авторов программы в РИА Новости.

Причина смерти 22-летней японской звезды неизвестны, но сообщается, что девушка неоднократно получала гневные сообщения от хейтеров, а перед смертью написала прощальное письмо в социальной сети.

Отмечается, что в первый раз съёмки сериала приостановили из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что участники шоу «Битва экстрасенсов» провели расследование смерти бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» Василия Жулинского. Об этом их попросили родственники умершего, которые усомнились в версии о самоубийстве Василия Жулинского.