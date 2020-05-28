Шоу-бизнес

В Японии прекратили съёмки реалити-сериала из-за смерти его участницы

07:51, 28 мая 2020
Хана Кимура Хана Кимура Фото: instagram.com/hanakimurafan/

Съёмки японского реалити-сериала Дом с террасой: Токио (Terrace House Tokyo) вновь остановили. В этом раз причиной остановки шоу стала гибель его участницы профессионального рестлера Ханы Кимуры.

Скорбим в связи с кончиной участницы программы Ханы Кимуры. Приносим свои соболезнования её семье. В связи с этим принято решение о прекращении производства программы. Мы тяжело переживаем произошедшее и примем соответствующие меры, — процитировали сообщение авторов программы в РИА Новости.

Причина смерти 22-летней японской звезды неизвестны, но сообщается, что девушка неоднократно получала гневные сообщения от хейтеров, а перед смертью написала прощальное письмо в социальной сети.

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I'm so sorry to have to tell you all that Hana passed away last night at the age of 22. I started this page about a year and a half ago because, simply, I was a fan of Hana. I never expected it to grow to almost 20,000 followers. People often talk about Hana's looks but anyone who followed her career knew there was far more to her. She had a unique warmth, energy and overflowing charisma. I never had the opportunity to meet her but every story I've ever heard has been that she left any fan she met with a positive, memorable experience. Hana had so much potential to be a superstar in wrestling. I don't know how many comments I've seen of people asking when she would go to WWE or AEW. I'm confident she would have been a success wherever she went but now we can only imagine the path her career might have taken. All I can say is that, to the fans, Hana was a special talent and, to her friends, she was a special person. Wrestling and the world as a whole are both poorer for losing her. Rest in peace, Hana.

ÐÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð¾Ñ Hana Kimura (@hanakimurafan)

Отмечается, что в первый раз съёмки сериала приостановили из-за распространения коронавирусной инфекции.

Ранее NEWS.ru писал, что участники шоу «Битва экстрасенсов» провели расследование смерти бывшей звезды реалити-шоу «Дом-2» Василия Жулинского. Об этом их попросили родственники умершего, которые усомнились в версии о самоубийстве Василия Жулинского.

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