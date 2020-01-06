https://static.news.ru/photo/52aa6ad4-316a-11ea-aa9a-fa163e074e61_660.jpg Тимур Батрутдинов Фото: timurbatrutdinov/instagram.com

Спустя месяц после интервью резидента Comedy Club Тимура Батрутдинова, где он критиковал Россию за отсутствие значимых достижений, его антироссийские высказывания начали активно раскручивать в соцсетях. Однако пользователи ответили на это сарказмом, не признав в Батрутдинове ни «русскую версию» Владимира Зеленского, ни даже его персонажа из «Слуги народа» Василия Голобородько.

В тиражируемом в соцсетях видео Батрутдинов критикует, что у России нет никаких особых достижений, в то время как на Западе запустили Большой адронный коллайдер. На это комментаторы резонно заметили, что коллайдер — международный проект, в котором принимали участие в том числе и 700 российских физиков из 12 научных институтов.

Пока что никак не тянет не то что на Зеленского, но даже на Голобородько, — гласит один из комментариев.

Как писал NEWS.ru, премьер-министр Дмитрий Медведев в ироничной форме отреагировал на высказывание комика Тимура Батрутдинова о тандемах. Резидент Comedy Club пошутил, что на встречу с главой правительства отправили его, поскольку в их тандеме с шоуменом Гариком Харламовым именно он играет роль премьера. Медведев оценил шутку и предположил, что на пресс-конференцию Путина, по всей видимости, поедет Гарик Харламов.