https://static.news.ru/photo/a61148fa-7035-11ea-b3e0-fa163e074e61_660.jpg Игорь Крутой Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пользователи обсуждают видеозапись праздника, который композитор Игорь Крутой устроил для своей сестры Аллы. На этой вечеринке присутствовал и артист Лев Лещенко, у которого подтвердили диагноз «коронавирус». На кадрах видно, как веселятся звёзды российского шоу-бизнеса, не подозревая, что среди них есть носитель опасной инфекции.

На ролике Игорь Крутой исполняет для именинницы песню Игоря Николаева «Как ты прекрасна». На сцене выступает также Николай Басков, развлекая гостей своими хитами. Среди гостей можно увидеть ведущую Леру Кудрявцеву, также в объектив камеры попал певец Олег Газманов.

О том, что Лещенко был на дне рождения Аллы Крутой, ранее сообщила телеведущая Ксения Собчак. Позже эту информацию прокомментировал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Выяснилось, что он также был приглашён на праздник. Он подчеркнул, что не встречался с артистом лично и не здоровался с ним, писал NEWS.ru.