Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.
При этом он подчеркнул, что не встречался с артистом на мероприятии.
Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее, - рассказал Песков.
Пресс-секретарь также отметил, что праздник прошёл около двух недель назад.
Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат. Накануне на праздновании 60-летия отряда космонавтов Рогозин общался с Лещенко, у которого был диагностирован COVID-19.
25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. У певца начался отёк лёгких. Он мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.
По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.
В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.
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