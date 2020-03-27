https://static.news.ru/photo/1ed2ca38-7019-11ea-9435-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подтвердил, что находился на дне рождении Аллы Крутой вместе с певцом Львом Лещенко, у которого диагностировали новую коронавирусную инфекцию.

При этом он подчеркнул, что не встречался с артистом на мероприятии.

Видимо он, наверное, уже ушел. Но собственно уже тогда особенно никто и за руку не здоровался, и так далее, - рассказал Песков.

Пресс-секретарь также отметил, что праздник прошёл около двух недель назад.

Ранее NEWS.ru писал, что глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин проверился на наличие коронавируса. Тест показал отрицательный результат. Накануне на праздновании 60-летия отряда космонавтов Рогозин общался с Лещенко, у которого был диагностирован COVID-19.

25 марта стало известно о госпитализации Лещенко в медцентр в Коммунарке. У певца начался отёк лёгких. Он мог подхватить вирус во время перелёта из США в Россию. Артист был на гастролях в Штатах и Канаде, но прилетел в Россию с пересадкой в Марселе. Там у Лещенко и начались первые лёгкие проявления ОРВИ.

По последним данным, в мире коронавирусом заразились более 538 тысяч человек, 24,2 тысячи умерли, более 124 тысяч выздоровели.

В России выявлено 1036 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки зарегистрированы 196 случаев, из них в Москве — 157. Выписаны по выздоровлении 45 человек, умерли три человека.