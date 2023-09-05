«В самом соку»: музкритик объяснил рекордные сборы Бейонсе в мировом туре Музыкальный критик Бабичев: певица Бейонсе находится в самом соку

Фото: Recording Academy / Grammys/Global Look Press

Бейонсе

Певица Бейонсе находится в самом соку и именно в таком возрасте нужно показывать все лучшее, что у тебя есть, заявил NEWS.ru музыкальный критик и продюсер Евгений Бабичев. Так он прокомментировал рекорд артистки, чье мировое турне Renaissance World Tour стало самым кассовым в истории — $461,2 млн. По мнению Бабичева, Бейонсе достигла такого результата благодаря успешному альбому и долгому отсутствию на концертах.

Сейчас Бейонсе находится в таком возрасте, что называется, в самом соку. После выхода ее успешного альбома в 2022 году оставалось лишь закрепить успех на концертной площадке. Это первое ее мировое турне за пять лет. Многие ожидали эти концерты, особенно подогрело интерес выступление на ее частном мероприятии за бешеные деньги. Ожидалось, что это будет яркое шоу,— считает Бабичев.

Музыкальный критик добавил, что за время пандемии люди изголодались по большим выступлениям. Более того, Бейонсе является признанной иконой не только в плане музыкального стиля, но и внешности, а сейчас она находится на пике.

Даже те концерты, которые были сейчас, все равно чего-то яркого и масштабного Европа и остальной мир не видели. Бейонсе — признанная икона музыкального стиля и в плане внешности. Нынешний период в ее карьере можно считать самым лучшим. Такой пик бывает у любого артиста, и когда еще зарабатывать деньги, если не сейчас, — добавил Бабичев.

Мировое турне Бейонсе под названием Renaissance World Tour собрало $461,2 млн и стало самым кассовым женским туром в истории. До этого времени рекорд принадлежал Мадонне с ее туром Sticky & Sweet Tour, который состоялся в 2008–2009 годах. От реализации билетов удалось получить около $411 млн.

Ранее сообщалось, что в Лондоне несколько десятков бездомных семей выселили из столичной гостиницы Travelodge из-за наплыва зрителей на концерт Бейонсе. По данным The Guardian, общественные деятели, которые отвечают за обеспечение жильем примерно 30 семей, пообещали решить ситуацию с проживанием.