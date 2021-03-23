В России появятся лапша и йогурт «Моргенштерн»

https://static.news.ru/photo/987d1f24-8bb0-11eb-a7a4-96000091f725_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: morgen_shtern/instagram.com

Популярный рэпер Алишер Моргенштерн зарегистрировал в Роспатенте свою фамилию в качестве товарного знака. Теперь с именем артиста на упаковке в России могут появиться йогурты, лапша, зубная паста, а также ювелирные изделия, сообщает Mash.

Накануне стало известно, что Моргенштерн получил должность в Альфа-Банке, которую кредитная организация придумала специально для него. Скандальный артист будет директором по работе с молодёжью. По словам директора по маркетингу и коммуникациям Альфа-Банка Алексея Гиязова, «Алишер настроен на серьёзную работу». Перед рэпером поставили конкретную цель, поделился подробностями представитель пресс-службы. Моргенштерн должен привлечь не менее 100 тыс. новых клиентов. При этом в Альфа-Банке подсчитали, что его первый клип для организации уже принёс 25 тыс. новых пользователей. Гиязов, однако, назвал Моргенштерна «самым неоднозначным маркетологом» страны, но вместе с тем и самым креативным.

Ранее рэпер рассказал о своих доходах. Он признался, что за год ему удалось заработать более 80 млн рублей. По словам музыканта, он уже стал долларовым миллионером, писал NEWS.ru.