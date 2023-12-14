В отношении певца Шарлота возбудили новое уголовное дело Mash: в отношении певца Шарлота возбудили дело за сожжение российского паспорта

Фото: Альберт Дзень/ТАСС

Эдуард Шарлот

В отношении певца Эдуарда Шарлота возбудили новое уголовное дело, сообщает Telegram-канал Mash. На этот раз оно связано с публичным сожжением паспорта гражданина России. Артист опубликовал соответствующее видео в своих социальных сетях летом этого года. Кадры он сопроводил отказом от России и поддержкой Украины.

По данным канала, уголовное дело возбуждено по статье статье 325 УК России. Шарлот в настоящий момент находится под арестом до 24 января. Ему также предъявлены обвинения о реабилитации нацизма и оскорблении чувств верующих.

Решение суда об аресте Шарлота вынесено 2 декабря. Артист признал свою вину в в оскорблении чувств верующих и реабилитации нацизма. Исполнителю грозит до шести лет лишения свободы. Дело расследует Следственный комитет по Самарской области.

Ранее адвокат Сергей Жорин усомнился в том, что Шарлоту удастся избежать этого наказания. В беседе с NEWS.ru юрист намекнул, что решение в отношении артиста уже может быть принято.

При этом глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов предположил, что Шарлот мог бы отправиться добровольцем в зону проведения спецоперации и отдать долг родине. Он уверен, что в районах боевых действий работу найдут все, в зависимости от физической подготовки.