«Ветераны России» нашли способ перевоспитать певца Шарлота Глава «Ветеранов России» Резяпов: Шарлот мог бы отправиться добровольцем на СВО

Фото: Социальные сети

Эдуард Шарлот

Певец Эдуард Шарлот, публично сжегший свой российский паспорт, мог бы отправиться добровольцем в зону СВО, таким мнением с NEWS.ru поделился глава общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Он уверен, что в районах боевых действий работу найдут все, в зависимости от физподготовки.

Если Шарлот захочет, пусть идет служить в зону СВО добровольцем, отдаст долг родине. Для добровольческих отрядов срочная служба не нужна. Тем самым покажет пример подрастающему поколению. Место найдется любому, в зависимости от физической подготовки и состояния здоровья. Он совершил неосознанный поступок, кто-то его надоумил, — уверен Резяпов.

Ранее Шарлот заявил о своем возвращении в Россию, пояснив, что долгое время находился в заблуждении от потоков различной информации. В петербургском аэропорту Пулково 22 ноября Шарлот был задержан. В комнате полиции он на видео попросил прощения за свой поступок с публичным сожжением паспорта и заверил, что «больше так не будет».

До этого СМИ писали, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере. Предполагается, что исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии.

Канал подчеркивает, что, кроме надругательства над государственным символом, к 25-летнему певцу на родине у силовиков есть и другие вопросы. Речь идет о дискредитации ВС РФ и нарушении прав на свободу вероисповеданий.