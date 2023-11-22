Певец Шарлот прилетел из Еревана в Санкт-Петербург «Mash на Мойке»: блогера и певца Шарлота в Пулково встретил наряд полиции

Фото: Социальные сети

Эдуард Шарлот

В Санкт-Петербург из Еревана прилетел блогер и певец Эдуард Шарлот, который прежде показательно сжег российский паспорт, сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке». Отмечается, что в Пулково его встретил наряд полиции, сопроводивший исполнителя в наручниках в служебное помещение.

Канал подчеркивает, что кроме надругательства над государственным символом к 25-летнему певцу на родине у силовиков есть и другие вопросы. Речь идет о дискредитации ВС РФ и нарушении прав на свободу вероисповеданий. Участник шоу «Песни на ТНТ» ранее в соцсетях анонсировал свое возвращение в Россию. Он продемонстрировал авиабилет с точным временем прилета. Исполнитель намеревался записать дома альбом.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что Шарлота проверят по статье о даче взятки в особо крупном размере, исполнитель мог незаконно приобрести военный билет, чтобы избежать службы в армии. По данным канала, медкомиссия признала исполнителя негодным, но задолго до этого музыкант уже показывал имеющийся военный билет.

Mash уточнял, что медицинская комиссия самарского военкомата нашла у Шарлота продольное плоскостопие третьей степени. По информации канала, артист прошел военно-врачебную экспертизу до отъезда в Ереван, и пока врачи думали над диагнозом, певец эмигрировал, сжег паспорт и получил несколько десятков тысяч рублей в качестве поддержки от фанатов.